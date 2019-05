Het Bollekesfeest, Cirque du Soleil, StuDay, Antwerpen Zingt en Antwerpen Proeft zijn niet meer welkom op de Gedempte Zuiderdokken. ‘Dit akkoord lijkt op een nimby- (not in my backyard, nvdr.) of zuurpruimdading’, zegt gemeenteraadslid Sam Voeten (CD&V).