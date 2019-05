Britse krant tipt Horst Festival in categorie ‘klein maar machtig’

In een zoektocht naar gezellige festivals met een krachtig imago, ontdekte de Britse krant The Guardian het ambitieuze Horst Festival, dat dit jaar van Holsbeek naar Vilvoorde verhuist.

Het festival, dat in 2019 van Holsbeek verhuist naar de Asiat-site, een voormalige militaire site langs de rivier de Zenne in Vilvoorde, wordt door The Guardian omschreven als ‘een ideale mix van beats en kunst’. De line-up krijgt lof, maar het is de combinatie met een reeks workshops rond design, kunst, architectuur en muziek onder de gemeenschappelijke noemer The Lab die indruk maakt bij de Britten.

‘De ambitie van het festival gaat verder dan het evenement, met als doel ruimtes (en talent) te ontwikkelen, inclusief de vernieuwing van het hele Asiat-gebied. Vanaf juli zal er in de aanloop naar het festival een tentoonstelling plaatsvinden, met kunstwerken die speciaal voor de site werden ontworpen’, staat er te lezen.

Horst Festival vindt plaats van 13 tot en met 15 september. Op het voormalig militair terrein van 6 hectare komen vier podia te staan waarop kunst met elektronische muziek zal worden gecombineerd. Onder meer Joy Orbison en Marcel Dettmann zullen van de partij zijn.