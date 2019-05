Uitslaande brand vernielt drie huizen in Geraardsbergen

In het Oost-Vlaamse Geraardsbergen heeft een uitslaande brand in de nacht van maandag op dinsdag drie woningen vernield. Dat melden de hulpdiensten.

Het vuur brak rond 22.45 uur in een rijhuis in de Gaffelstraat in Geraardsbergen. De uitslaande brand sloeg over naar twee andere woningen, en de drie panden liepen zware schade op. Een bewoner werd met brandwonden overgebracht naar het ziekenhuis en twee andere personen raakten bevangen door de rook. Zij werden naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Eind vorig jaar werden in dezelfde straat al vier woningen beschadigd door een brand.