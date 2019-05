Neymar verliest aanvoerdersband van Braziliaanse nationale ploeg

Neymar zal tijdens de Copa America geen kapitein zijn van Brazilië. De steraanvaller moet de band afstaan aan Dani Alves.

De Braziliaanse voetbalbond maakte het nieuws maandagavond bekend. “De beslissing is zaterdag door (bondscoach) Tite meegedeeld aan Neymar”, luidde het.

Waarom de 27-jarige Neymar de band moet afgeven, is niet duidelijk. Mogelijk betaalt hij de prijs voor een aantal incidenten waarin de duurste voetballer ter wereld recent betrokken was. Zo kreeg hij onlangs een schorsing van drie speeldagen van de Franse voetbalbond nadat hij een supporter had geslagen na de verloren bekerfinale met PSG.

Dani Alves (36) was voor het laatst Braziliaans kapitein tijdens een duel tegen Duitsland in maart 2018. Op 5 juni zal hij de band opnieuw dragen tijdens een oefenmatch tegen Qatar. De verdediger miste het WK in Rusland, waar Brazilië in de kwartfinales sneuvelde tegen de Rode Duivels, vanwege een knieblessure. Brazilië is gastheer van de komende Copa America. Op 14 juni openen de Goddelijke Kanaries het toernooi in Sao Paulo tegen Bolivië. Daarna wachten in groep A Venezuela en Peru.