Explosie in openstaande bouwjobs

“De arbeidsmarkt staat in brand”, zo stelde de afscheidnemende VDAB-topman Fons Leroy onlangs. In het geval van de bouwsector doen we daar nog een schepje bovenop: die is ontploft. Op vijf jaar tijd steeg het aantal bouwjobs bij de VDAB van 12.000 naar 21.000.En het einde lijkt niet in zicht. Vijf vragen over werken in de bouw.

1. Vanwaar dit gigantische tekort?

Nog nooit waren er zoveel openstaande bouwjobs in Vlaanderen. “Eigenlijk geldt dat voor de gehele arbeidsmarkt: we hebben nog nooit zoveel vacatures ontvangen”, weet Sophie Debloudts, manager dienstverlening bouw en hout bij VDAB. Al spant deze sector wel de kroon. “Zoals in veel sectoren is de vergrijzing een uitdaging, vooral dan bij de bouwarbeiders. Daarvan gaan er meer en meer op pensioen en die moeten vervangen worden.”

Voorts zijn bouwjobs ook ingewikkelder geworden. Dit komt door de veranderende wetgeving en door de nieuwe technieken en materialen in zowel in nieuwbouw als renovatie. “Dit vereist meer specifieke kennis binnen alle beroepen in de sector”, aldus Debloudts. “Er is dus zowel een kwalitatief als een kwantitatief tekort aan geschoolde arbeidskrachten.”

2. Is werken in de bouw dan zo onaantrekkelijk?

Neen, maar veel van de knelpuntberoepen hebben ook te maken met de arbeidsomstandigheden. “Die schrikken toch heel wat mensen af, ook jonge mensen die in de sector aan de slag willen gaan. Het is vaak hard werk, vroeg opstaan en soms ook nachtwerk. Dat kan je niet ontkennen”, aldus Debloudts.

“Al is het ook een dynamische sector met heel veel verschil in taken en jobs. Functies die voor iedereen aantrekkelijk kunnen zijn. De bouwsector is een sector waar je vaak behoorlijk wordt betaald. En tegelijk biedt het wel antwoord op hedendaagse uitdagingen zoals rond hernieuwbare energie.”

3. Waar situeert het tekort zich vooral?

Eigenlijk overal. “Het tekort aan goed geschoold personeel gaat van uitvoerende functies tot middenkaderfuncties en leidinggevende functies”, stelt ze. Ter illustratie: het aantal openstaande jobs geregistreerd door de VDAB voor architecten nam op vijf jaar tijd met 75 procent toe. Bij bouwvakkers en technici ging het om een stijging van 77 procent. En bij machinisten en kraanbestuurders verdubbelde zelfs het aantal openstaande jobs in die periode.

In de top tien knelpuntberoepen in Vlaanderen zijn er drie waar expliciet naar de bouw wordt verwezen. Nog vier à vijf andere kunnen met de sector in verband worden gebracht. Maar hét knelpunt is de werfleider, die de ‘zwaarste lijst’ van knelpuntberoepen aanvoert.

Lees verder...

>

>

>