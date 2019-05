Natte dinsdag met mooi einde

Dinsdag wordt regenachtig, maar vanaf de namiddag komen er overal opklaringen. Ook de rest van de week blijf wisselvallig.

Op dinsdag krijgen we een erg wisselvallige dag, met regelmatig buien en kans op onweer. Vanaf de middag wordt het aan de kust droger en worden de opklaringen breder. In de namiddag trekken deze opklaringen geleidelijk landinwaarts. Het wordt 12 tot 17 graden. De laatste buien verdwijnen dinsdagavond in het zuidoosten, en er verschijnen brede opklaringen. ‘s Nachts is het helder of licht bewolkt, met plaatselijk kans op wat nevel. De minima liggen tussen 5 en 10 graden. Dat meldt het KMI.

Woensdag wordt het eerst zonnig met hoge wolken, later verschijnen veel stapelwolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar enkele lokale buitjes zijn toch niet uitgesloten. De maxima liggen tussen 15 graden in de Hoge Venen en 18 graden in de Kempen.

Op donderdag wordt het zwaarbewolkt tot betrokken met geregeld lichte regen of motregen. De maxima liggen rond 18 graden in het centrum.

Vrijdag is er veel bewolking. In de loop van de dag komt de zon wat meer tevoorschijn. Op veel plaatsen blijft het droog, maar hier en daar kan wat lichte neerslag vallen. De maxima liggen rond 20 graden in het centrum.