Op Facebook spant Vlaams Belang zelfs Europees de kroon

Geen enkele politieke partij gaf de voorbije dertig dagen zoveel uit aan Facebook-advertenties als Vlaams Belang. Bijna dagelijks kwam een nieuwe campagne online.

Minstens 580.000 euro in vier weken tijd, of meer dan de radicaal-rechtse Italiaanse vicepremier Matteo Salvini, het Hongaarse Fidesz en de Brexit Party van ­Nigel Farage samen: Vlaams Belang keek niet op een euro meer of minder, wanneer het ging over advertenties op de netwerk­site Facebook.

Volgens data van Facebook, dat ook Instagram onder zijn hoede heeft, was de partij tussen 26 april en 25 mei zelfs Europese koploper wat betreft de aankoop van advertenties. De verkiezingen in België gingen wel over drie bestuursniveaus, wat de hoge uitgaven mee verklaart. Maar de opgetelde uitgaven van verschillende pagina’s van Vlaams Belang bedragen meer dan de helft van wat de Amerikaanse presidentskandidaat Joe Biden in diezelfde periode besteedde. Het geeft aan hoe intens de partij van Tom Van Grieken Facebook en andere sociale netwerken heeft bespeeld.

‘De meerderheid van ons budget voor advertenties ging naar sociaalnetwerksites’, zegt Bart Claes, hoofd sociale media bij de partij. ‘De gemeenteraadsverkiezingen van oktober waren een testcase en toen hebben we vastgesteld dat een klein budget vele vruchten kan afwerpen. Bij de opmaak van de nationale campagne rond de jaarwisseling is beslist om bijna alles daarop te investeren. Facebook laat ons toe om ons te profileren op thema’s waar we anders niet mee in de pers komen: betaalbaar wonen, brandstofprijzen, rusthuisprijzen, enzovoort.’

Volgens de data van Facebook verspreidde Vlaams Belang de meeste van zijn advertenties (goed voor 708.729 euro) de voorbije vier weken via vier pagina’s: die van de partij zelf, van voorzitter Tom Van Grieken, van Vlaams Belang Brussel én van ‘VB - nos gens d’abord’.

Via die laatste verschenen alleen advertenties in het Frans. Claes: ‘Het was een interessante testcase om te zien wat er allemaal mogelijk is in Wallonië.’ Aan die testcase besteedde de partij wel meer dan wat pakweg de persoonlijke Facebookpagina van SP.A-voorzitter John Crombez heeft gekost.

Van de ‘paljas’-uitspraak van Bart De Wever over Van Grieken maakte de partij zaterdagavond nog voor hooguit 999 euro een advertentie. Die werd minimaal 200.000 keer gezien, vooral bij vrouwen tussen 25 en 34 jaar. ‘Dat is niet zozeer de doelgroep die wij hebben ingesteld, maar wel bij wie de advertentie het meest weerklank kreeg’, zegt Claes. ‘Omdat er opkomstplicht is, richten we onze advertenties altijd op vrij grote groepen Vlamingen boven de achttien jaar. Sommige boodschappen, zoals over pensioenen, gaan we niet naar achttienjarigen sturen. Om jongeren te bereiken, zullen we sowieso ook eerder Instagram gebruiken. Zij zijn op Facebook veel minder actief dan vaak wordt gedacht.’