Silvan Dillier breekt sleutelbeen bij val op training

De Zwitser Silvan Dillier, ploegmaat van Oliver Naesen bij AG2R La Mondiale, heeft maandag bij een val op training zijn linkersleutelbeen gebroken. Dillier was, samen met de Tourploeg en kopman Romain Bardet, op stage in het gebied van de Sierra Nevada. Het team was al sinds 18 mei in Andalusië op trainingskamp.