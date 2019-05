Guy D’Haeseleer profiteert mee van populariteit Guy D’haeseleer

Een opvolger op de Oost-Vlaamse Kamerlijst van Vlaams Belang lijkt voordeel gehaald te hebben uit de populariteit van zijn naamgenoot. Alleen lijsttrekker Barbara Pas was goed voor nog meer voorkeurstemmen.

Ninovieter Guy D’haeseleer (met kleine ‘h’) stond voor Vlaams Belang bovenaan de lijst voor het Vlaams Parlement in Oost-Vlaanderen, en haalde daar 56.807 voorkeurstemmen, het hoogste aantal van de kieskring Oost-Vlaanderen. Hij staat bekend als de topman van Forza Ninove, de extreemrechtse lokale partij die ondanks een monsterscore vorig jaar niet in het gemeentebestuur geraakte.

Op een veel minder prominente plaats prijkte Guy D’Haeseleer (met hoofdletter ‘H’). Hij stond als vijfde opvolger op de Kamerlijst voor dezelfde provincie. Maar dat leverde hem wel 11.633 voorkeurstemmen op. Daarmee moet hij binnen zijn partijlijst alleen lijsttrekker Barbara Pas laten voorgaan. Ortwin Depoortere, de tweede op de lijst, krijgt 11.219 stemmen, ruim 400 minder dan D’Haeseleer.



Of het gaat om een bewuste tactiek, zoals een opmerkzame twitteraarster opmerkt, is onduidelijk. Vast staat wel dat de kiezers de moeite hebben gedaan om de lijst tot diep bij de opvolgers te bekijken op zoek naar een vertrouwde naam.

Holy shit. Bij Vlaams Belang hebben ze LETTERLIJK een tweede Guy D’Haeseleer gevonden en die op een andere lijst gezet, waardoor ze twee keer van zijn populariteit konden profiteren. Mind = blown. pic.twitter.com/fwj4ZITalB — Evelien Chiau (@_evelienc) 27 mei 2019

Het is overigens niet voor het eerste dat er verwarring optreedt over politici die naamgenoten zijn. Zo kwamen vorig jaar in Blankenberge twee mannen op met de naam Patrick De Meulenaere: één voor SP.A, en één voor N-VA. Beiden raakten verkozen.

Bij de Europese verkiezingen in Groot-Brittannië raakten zondag twee vrouwen met de naam Alexandra Philips verkozen. De ene behoort tot de Brexit Party van Nigel Farage, de andere maakt deel uit van de Groenen.