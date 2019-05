Schrijver François Weyergans overleden

De Belgisch-Franse schrijver François Weyergans is maandag overleden in Parijs. Dat heeft de Académie française, waarvan Weyergans lid was, laten weten. Hij werd 77.

Weyergans werd in 1941 in Etterbeek geboren uit een Belgische vader en een Franse moeder. In Parijs, waar hij studeerde, begon hij te schrijven voor de bekende Cahiers du cinéma. In 1973 debuteerde hij met de roman Le pitre.

Na een stage bij Robert Bresson maakte hij ook een aantal speelfilms, maar Weyergans boekte meer succes toen hij zich volledig toelegde op het schrijven. Bekende romans van hem zijn Je suis écrivain (1989), Rire et pleurer (1990) en La démence du boxeur, waarvoor hij in 1992 de Renaudot-prijs won.

Weyergans won in 2005 de prestigieuze Franse literatuurprijs Prix Goncourt voor zijn roman Trois jours chez ma mère. In 2009 kreeg hij de stoel in de Académie française van de overleden Alain Robbe-Grillet.