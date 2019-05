FPÖ-kopstuk Strache mag zetelen in het Europees Parlement ondanks Ibiza-gate

Ex-vicekanselier Heinz-Christian Strache van de extreemrechtse Vrijheidspartij van Oostenrijk (FPÖ) sleept een zetel in het Europees Parlement in de wacht. Dat melden lokale media maandag, een week nadat een geruchtmakende video hem zijn ontslag als Oostenrijks vicekanselier opleverde.

Volgens openbare zender ÖRF en persbureau APA kreeg Strache zondag meer dan de 32.000 voorkeurstemmen die noodzakelijk zijn om een zetel in Straatsburg te veroveren. Strache was slechts lijstduwer van FPÖ, maar hij zou niettemin meer dan 37.000 stemmen hebben gehaald. Het is onduidelijk of Strache zijn zetel ook effectief gaat opnemen.

Op 18 mei moest de 49-jarige Oostenrijker opstappen als vicekanselier en partijvoorzitter nadat belastende beelden van hem waren opgedoken in Duitse media. Op een video was te zien hoe Strache tijdens een vakantie op Ibiza bereid was om openbare aanbestedingen toe te spelen aan een vrouw, die zich voordeed als de nicht van een Russische oligarch. In ruil zouden de Russen de grootste Oostenrijkse krant overnemen en FPÖ aan een verkiezingsoverwinning helpen.

Strache liet de eer aan zichzelf en nam zelf ontslag. Bondskanselier Kurtz (ÖVP) had twee eisen: vervroegde verkiezingen en het ontslag van minister van Binnenlandse Zaken Herbert Kickl. Die laatste was namelijk op het moment van de video verantwoordelijk voor de financiën van FPÖ. Kurtz wist beide door te voeren. Als reactie daarop stapten alle FPÖ-ministers uit de regering.

Een zetel minder

Ondanks de heisa over de video kon de FPÖ de schade beperken in de Europese verkiezingen. De partij haalde 17,2 procent van de stemmen, goed voor drie Europese zetels. De voorbije vijf jaar beschikte FPÖ over vier zetels. Met 34,9 procent van de stemmen en zeven zetels wonnen de conservatieven van kanselier Sebastian Kurz de stembusgang. Op de tweede plaats volgden de sociaaldemocratische SPO met 23,4 procent van de stemmen en vijf zetels.

Via een motie van wantrouwen hebben SPÖ, de kleine oppositiepartij JETZT en FPÖ maandag Kurz aan de dijk gezet als kanselier. Hij zou het voorval met Strache misbruikt hebben om vervroegde verkiezingen door te voeren. SPÖ-voorzitter haalde uit naar Kurtz en noemde zijn maatregelen een ‘schaamteloze, ongetemde en onverantwoorde machtsgreep’. In september vinden in Oostenrijk nieuwe verkiezingen plaats.