Voorzitterswissel op komst bij CD&V

CD&V gaat, zoals verwacht, nieuwe voorzittersverkiezingen uitschrijven. De huidige voorzitter Wouter Beke is daarbij zo goed als zeker geen kandidaat. Boegbeeld Hilde Crevits houdt de boot nog af.

‘De resultaten zijn ontgoochelend. We mikten op twintig procent, dat hebben we niet gehaald. De enige uitzondering daarop is de Vlaamse lijst van Hilde Crevits in West-Vlaanderen’, concludeert Wouter Beke na een uitgebreid partijbestuur.

‘De uitslag noopt tot introspectie. Dit is geen business as usual. Binnen de partij volgt nog een diepgaande analyse en conclusie. Ze hebben mij ook gevraagd om voorzittersverkiezingen in het vooruitzicht te stellen. In afwachting daarvan werd aan mij gevraagd om voorzitter te blijven. De kans is weliswaar klein dat ik opnieuw kandidaat ben voor voorzitterschap.’

De voorzittersverkiezingen waren al gepland, maar worden niet vervroegd door het teleurstellende resultaat. Wanneer de CD&V-leden een nieuwe voorzitter zullen aanduiden, is afhankelijk van hoe de informatiegesprekken zullen lopen, zegt Beke. ‘De partij heeft gevraagd dat de gesprekken door mij en Hilde Crevits gevoerd zullen worden.’

West-Vlaams boegbeeld Crevits zit dan ook in de beste positie om de rol van voorzitter over te nemen van Beke, al wil ze daar zelf nog niet op ingaan. ‘We gaan nu eerst samen met de lijsttrekkers een goede analyse maken’, aldus Crevits.

Met haar 15,2 procent in de Kamer zit de partij op een historisch dieptepunt. Maar Beke heeft niet het gevoel dat er grote fouten werden gemaakt in de campagne. ‘Iedereen had ontzettend veel appreciatie over de manier van campagnevoeren en de stijl. De interne analyse moet uitwijzen dat waarom de Vlamingen lokaal wel gestemd hebben voor onze stijl en nu niet. Dat is een van de vragen’

Beke dringt ook bij N-VA aan om de federaal verantwoordelijkheid op te nemen. ‘Ik kan mij moeilijk inbeelden dat de grootste fractie in de Kamer de Vlaming in de steek wil laten.’