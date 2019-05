Elise Mertens overwint black-out in tweede set en stoot na moeilijke partij door op Roland Garros

Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de tweede ronde op Roland Garros. Onze landgenote, het 20ste reekshoofd in Parijs, had het niet onder de markt met de Sloveense Tamara Zidansek. De nummer 60 van de wereld won in set twee vijf spelletjes op rij en dus de set. Mertens rechtte de rug in de derde en won de wedstrijd: 6-4, 3-6, 6-2 na 2 uur en 7 minuten.

LEES OOK.Geen droomwedstrijd tegen Rafael Nadal voor Kimmer Coppejans

In de tweede ronde volgt een duel met de zestienjarige Française Diane Parry (WTA 457). Die klopte maandag de Wit-Russische Vera Lapko (WTA 102) met 6-2 en 6-4. Parry kreeg van de organisatie een wildcard voor de hoofdtabel. Vorig jaar schopte Mertens het tot in de vierde ronde, haar beste resultaat in Parijs. In het dubbelspel speelt ze samen met de Wit-Russische Aryna Sabalenka en komen ze uit tegen de Duitse Tatjana Maria en de Britse Heather Watson.

Elise Mertens is dit jaar onze eerste landgenote in de tweede ronde bij de vrouwen. Zondag ging Alison Van Uytvanck er in de eerste ronde meteen uit tegen de Spaanse Sara Sorribes Tormo. Kirsten Flipkens speelt dinsdag tegen Monica Puig uit Puerto Rico.