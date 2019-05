In het Verenigd Koninkrijk moesten de Europese verkiezingen gelezen worden als een tweede Brexit-referendum. En het moge duidelijk zijn: de Britten zijn nog altijd even verdeeld over de EU-uitstap als drie jaar geleden.

De grote winnaar werd, zoals verwacht, Nigel Farage en zijn nieuw opgerichte Brexit-partij. De partij haalde uit het niets 29 zetels en wordt daarmee samen met de Duitse CDU meteen de grootste in het ...