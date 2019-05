Vlaamse coalitiegesprekken moeten in mediastilte verlopen

N-VA-voorzitter Bart De Wever start vanaf morgen de gesprekken voor de Vlaamse regeringsvorming. Hij nodigt de Vlaamse partijen uit van klein naar groot. PVDA-voorzitter Peter Mertens is dus als eerste aan de beurt.

De Wever zal de partijvoorzitters uitnodigen in het voorzitterschap van het Vlaams Parlement, laat hij weten. PVDA is het eerst aan de beurt. Eindigen doet hij met zijn eigen partij N-VA, die zondag ondanks verlies opnieuw de grootste werd in Vlaanderen.

Vanmorgen vroeg liet hij al verstaan dat hij ook Vlaams Belang uitnodigt. De Wever sluit Vlaams Belang niet op voorhand uit: ‘Dat hangt van het gesprek af, Vlaams Belang heeft een heel groot mandaat gekregen, nu is het belangrijk om te zien welke koers Tom Van Grieken wil varen. De kiezer heeft gesproken, het is de tweede partij van Vlaanderen, dat is heel belangrijk.’

Toen later op de dag bleek dat Van Grieken geen harde breekpunten op tafel legt, vond De Wever dat een goed signaal. Geen grote verklaringen doen in de media is voor de N-VA-voorzitter ‘een teken dat Vlaams Belang het ernstig neemt’. Maar of hij dan het cordon sanitaire zal doorbreken? ‘Niet alles kan’, aldus De Wever. ‘Niet alles is bespreekbaar, bijvoorbeeld de stijl van een aantal Belangers die het bruiner bakten in het verleden. Maar we zullen uitkijken waar we elkaar vinden. Bovendien moeten er ook andere partijen zijn die willen meedoen.’

CD&V en Open VLD hebben al laten weten dat zij heel duidelijk een coalitie met Vlaams Belang afwijzen.

De Wever weet dus dat een nieuwe Vlaamse regering bouwen niet vanzelfsprekend is. De partijen van de huidige Vlaamse meerderheid (N-VA, CD&V en Open VLD) hebben nog altijd een meerderheid, maar ze leden allemaal verlies. ‘Ik heb ook al de redenering gemaakt: het zijn allemaal verliezers.’

Bovendien weten al die partijen dat ze ook een federale regering moeten vormen. Het is nog maar de vraag of iemand zich volledig wil engageren op Vlaams niveau als niemand weet hoe de federale puzzel kan worden gelegd.

De N-VA-voorzitter voert meteen ook een mediastilte in. ‘Om de gesprekken in alle sereniteit te laten verlopen’, klinkt het.

In Wallonië beginnen de gesprekken van Elio Di Rupo met mogelijke (regionale) regeringspartners woensdag.