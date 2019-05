Bart Staes: ‘N-VA is gangmaker geweest van extreemrechts’

Sinds 1999 zetelde Bart Staes in het Europees Parlement. Ook toen de groenen op hun dieptepunt zaten, na het debacle van 2003, slaagde hij er een jaar later in genoeg stemmen te halen. Maar zondag viel het doek voor het Europese boegbeeld van Groen. ‘De laatste weken was het iedereen tegen ons, dan weet je dat het moeilijk wordt.’