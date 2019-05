VN erkennen burn-out en videogameverslaving als ziekte

Gezondheidsexperts over heel de wereld beslisten om de aandoeningen burn-out en videogameverslaving toe te voegen aan de internationale ziekteclassificatie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Daarvoor zaten alle lidstaten van de WHO aan tafel in Genève. Transseksualiteit kwam al voor in vorige rapporten, maar wordt nu anders geclassificeerd.

Tijdens de 72ste Wereldbijeenkomst van de WHO-lidstaten, die in Genève van 20 tot 28 mei samenzitten, is een nieuwe internationale ziekteclassificatie officieel goedgekeurd: de ICD-11, die de organisatie vorig jaar al publiceerde. Via deze lijst kunnen niet alleen zorgverleners wereldwijd medische informatie uitwisselen, ook de lidstaten kunnen door de lijst universele diagnoses stellen.

‘Dit is de eerste keer dat de burn-out zijn opwachting maakt in de classificatie', verklaarde WHO-woordvoerder Tarik Jasarevic maandag aan de pers. Het ziektebeeld ordt er omschreven als ‘een syndroom (...) door chronische stress op het werk en wordt gekenmerkt door drie elementen: een gevoel van uitputting, cynische of negatieve gevoelens gerelateerd aan het werk en verminderde professionele efficiëntie'.

De lijst bevat ook de nieuwe categorie ‘seksuele gezondheid’. Die dekt aandoeningen die eerder elders geclassificeerd waren, zoals 'genderincongruentie', met name transseksualiteit, dat eerder was ondergebracht bij psychische stoornissen.

‘Genderincongruentie’ staat er gedefinieerd als het ‘blijvende onevenwicht tussen het gender van een individu – en hoe die persoon dat ervaart – en het toegewezen geslacht’. Die identiteitskloof koppelt zich vaak aan een verlangen om van geslacht te veranderen.

In het vorige rapport (ICD-10) schrapte de WHO alle hoofdstukken die gerelateerd waren aan transseksualiteit. In vergelijking met de voorgaande diagnoses over transseksuelen maakt het nieuwe hoofdstuk over genderincongruentie een impliciet onderscheid tussen een transpersoon zijn (in se geen aandoening) en de psychologische strijd tussen fysiek geslacht en mentale identiteit die genderincongruentie is (wel een aandoening).

Nog een opvallende nieuwkomer in de nieuwe ziekteclassificatie is de videogamestoornis. De erkende verslaving gaat gepaard met een ‘gebrek aan controle, een toename van de prioriteit zodat het gamen voorrang krijgt op andere activiteiten en interesses, en de voortzetting van gamen ondanks het voorkomen van negatieve bijwerkingen’.

De gehele ziekteclassificatie treedt pas officieel in werking in 2022.