Voor het eerst in de geschiedenis zit een dierenpartij in een parlement

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest konden gisteren niet alleen PS en Ecolo hun overwinning vieren, ook voor de kleintjes was het feest. Zowel de burgerbeweging Agora als de unitaire partij DierAnimal, die beide voor het eerst opkwamen, kon een zetel verzilveren.

In Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn DierAnimal en Agora voortaan even groot als PVDA, CD&V en Vlaams Belang. Alle hebben één zetel.

Voor burgerbeweging Agora wordt Pepijn Kennis met 573 voorkeurstemmen de vertegenwoordiger voor het Brussels Parlement. Hij klinkt opgetogen: ‘3333 stemmen halen was ons doel, we haalden er zelfs meer. Met 5,2 procent scoorden we hoger dan gedacht.’

Via een loting wil deze 'partij' een burgerassemblee oprichten met 89 Brusselaars, waarin ze discussiëren, positie innemen, ideeën uitwisselen en delibereren. Die beslissingen gaat Kennis verdedigen in het Brussels Parlement.

‘De loting zal gebeuren via een grote poule van kandidaten, waarbij we rekening houden met quota op het vlak van diversiteit. We willen zowel mannen als vrouwen, jong en oud, en mensen met verschillende scholing. Bovendien zal er genoeg rotatie zijn binnen de assemblee, waarbij om het half jaar de helft van de kandidaten vernieuwd wordt. We willen op een democratische, participatieve, deliberatieve en representatieve manier aan politiek doen.’

Dierenpartij

Victoria Austraet zal de komende legislatuur met haar 1385 voorkeurstemmen voor DierAnimal zetelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze haalde in Brussel via de Nederlandstalige taalgroep 1 procent, via de Franstaligen 1,3 procent, maar het is dankzij de lijstverbinding aan de PTB dat de overgebleven zetel naar DierAnimal ging.

Euforie troef bij vicevoorzitter Peter Verhaegen: ‘Voor het eerst in de Belgische geschiedenis zit er een dierenpartij in een parlement. Dit hadden we als jonge, nieuwe partij niet zien aankomen. We zijn de grootsten van de kleintjes.’

DierAnimal haalde niet enkel in Brussel stemmen. De partij kwam zowel op Vlaams, Federaal als Europees niveau op en scoorde bijna overal om en bij de een procent. ‘Die procentpuntjes halen we bij mensen van verschillende politieke stromingen, omdat dierenwelzijn nu eenmaal over de klassieke partijlijnen heen gaat. We hebben nog geen analyse gemaakt waar de stemmen precies vandaan komen,’ vertelt Verhaegen, ‘maar ik denk dat we op alle niveau heel wat Groen-stemmers hebben aangetrokken. Nog meer dan zij vertegenwoordigen wij natuur, dier en alles wat leeft.’

Dat wil niet zeggen dat ze op Brussels niveau willen concurreren met Groen en Ecolo. ‘Ecolo en Groen zijn erop vooruit gegaan. Wij willen mee zitten in de groene as, maar met een specifiek accent van dierenwelzijn.’

Overigens is Brussel niet uniek in Europa. Pakweg Nederland heeft al enige ervaring met een dierenpartij in het parlement. Al sinds 2006 zetelt daar zo'n partij, het ging toen zelfs om een wereldprimeur. Intussen heeft de partij van Marianne Thieme al vijf zetels.