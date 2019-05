Hoorzitting Schone Handen: ‘KV Mechelen moet naar amateurklasse’

In de zaak Schone Handen is het tijd voor de slotpleidooien. Lokeren en Beerschot Wilrijk stellen duidelijk dat ‘KV Mechelen en Waasland-Beveren moeten degraderen’. Tubeke eist voor KV Mechelen zelfs een degradatie naar amateurklasse.

Voor de Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) worden maandag en dinsdag de slotpleidooien gehouden van de vijftien beklaagden en de zes tussenkomende partijen.

Sporting Lokeren en Beerschot Wilrijk stelden vanmorgen allebei duidelijk dat KV Mechelen en Waasland-Beveren moeten degraderen. Thomas Gillis, advocaat voor Beerschot, spreekt van de meest stoutmoedige en doortrapte matchfixing in jaren. ‘Het initiatief kwam van KV Mechelen. En Waasland-Beveren is mee in het bad gesleurd’, aldus Gillis.

Lokeren-advocaat Walter Van Steenbrugge is wel bikkelhard voor de rol van Waasland-Beveren. ‘Dirk Huyck (voorzitter van Waasland-Beveren, red.) is geen slachtoffer, hij is een collaborateur.’

Voor de advocaten van Tubeke is er overduidelijk van matchfixing. Zij gaan, als enige partij, een stap verder, ‘op basis van het eigen bondsreglement’: ‘KV Mechelen moet naar de eerste amateurklasse geplaatst worden’, aldus advocaat Wiet Goris.

Aasgieren boven een dartelend hert

Een verrassing is het niet, maar de supporters van Malinwa blijven als één blok achter hun club staan en vragen vrijspraak voor hun club. Zij trekken het onderzoek van de bond in twijfel en stellen ook dat de club niet verantwoordelijk is.

‘Onze geliefde club is een dartelend hert dat rondspringt, maar waar de aasgieren boven cirkelen. Pas daarmee op’, zegt de advocaat die één supporter van KV Mechelen verdedigt tegenover de rechters van de Geschillencommissie Hoger Beroep. Zijn advies is duidelijk: ’Wacht tot een uitspraak in het strafdossier alvorens hier uitspraak te doen.’

Advocaat Hugo Vandenberghe, die de verdediging van Antwerpse makelaar Walter Mortelmans op zich neemt, zag ‘nog nooit het vermoeden van onschuld zo geschonden worden’. ‘Er loopt nog een strafonderzoek, met een strafvordering. En wat doet men? Men gaat hier al publiekelijk vervolgen terwijl het geheime strafonderzoek nog loopt. Ik begrijp dat niet. Dit is een pseudoproces.’

’Ja, ik heb wat meegepraat met KV Mechelen. Dat klopt’, zegt Mortelmans zelf. ‘Maar noch ikzelf, noch makelaar Thomas Troch noch speler Olivier Myny hebben aan matchfixing gedaan. De procureur en ik delen één iets: de foefelaars, de bedriegers moeten eruit.’

Goede wijn

In de namiddag was het de beurt aan de spelersmakelaars Dejan Veljkovic, Thomas Troch en Evert Maeschalck. Veljkovic en zijn advocaten hebben vandaag hun kat gestuurd.

Marijn Van Nooten, advocaat van Maeschalck: ‘Ik kan heel kort zijn. Goede wijn heeft geen reclame nodig, moet niet aangeprezen worden. Een makelaar is een tussenpersoon, geen aangeslotene. Hij heeft dus geen meldingsplicht. Ik heb de bondsprocureur daarover ook niets horen zeggen in zijn repliek. En daarom als goede wijn: heb ik hier niets meer aan te prijzen.’

’De bondsprocureur heeft zaterdag welgeteld één minuut gewijd aan Thomas Troch. Dat lijkt mij veelzeggend. Mijn cliënt wist, net als Olivier Myny, ook niet wat er boven zijn hoofd speelde’, aldus de advocaat van Troch. ‘Volgens ons is Olivier Myny nooit écht benaderd door het duo Troch - Mortelmans. Ik ben dan ook blij dat Myny niet langer spijtoptant is van het bondsparket. Hij heeft ook niets te vertellen in deze zaak. Waarom? Omdat er niets gebeurd is.’

Afronden voor 30 juni

Dinsdag is het eerst de beurt aan KV Mechelen en de beklaagde bestuurders. Na de middagpauze is het aan de club Waasland-Beveren en haar vervolgde bestuurders om hun slotpleidooien te houden. Het allerlaatste woord is in principe voor speler Olivier Myny. Meester Sven Mary zal dinsdag pleiten voor het behoud van zijn spijtoptantenstatuut.

Nadien doet de Geschillencommissie Hoger Beroep zo snel mogelijk een uitspraak. Dat is nodig, want de KBVB wil het volledige tuchtdossier voor 30 juni afgerond hebben, inclusief de beroepsprocedure bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS).