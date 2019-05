Verkiezingen 2019: hoe populair zijn de kandidaten?

Om te weten wie de populairste is, moeten we niet alleen kijken naar het aantal voorkeurstemmen. Sommige kieskringen zijn veel groter dan andere, waardoor een kandidaat uit bijvoorbeeld Antwerpen meer potentiële kiezers heeft dan iemand uit Limburg. Om echt te kunnen vergelijken, maken we deze rangschikking op basis van de penetratiegraad (het aantal voorkeurstemmen gedeeld door het totaal aantal stemmen in zijn/haar kieskring).