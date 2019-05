Dyab Abou Jahjah stopt als politicus en activist

Dyab Abou Jahjah stopt met politiek nadat hij in het Brussels Parlement geen zetel heeft gehaald. ‘Ik blijf wel mijn mening over politiek geven’, zegt hij.

‘Deze uitslagen betekenen het einde van mijn politieke en activistische carrière’, zegt opiniemaker Dyab Abou Jahjah aan Knack. Zijn partij Be.One, die een jaar geleden werd opgericht, haalt de kiesdrempel voor het Brussels Parlement niet. ‘Dit is mijn laatste campagne geweest.’

‘Radicale gelijkheid’ was de baseline van Be.One, die vooral mikte op kiezers van allochtone origine. De partij haalde in Brussel 3.021 stemmen. Lijsttrekker Jahjah was zelf goed voor 1.298 stemmen. Dat volstond net niet voor een zetel. Die ging naar PVDA, hoewel zij met 2.992 stemmen een minder resultaat haalden.

‘Wij hebben in Brussel geen slecht resultaat behaald’, zegt Jahjah. ‘Eigenlijk hebben we meer stemmen dan PVDA, die door de lijstverbinding met DierAnimal met een zetel gaat lopen. Dat is eigenaardig.’

Wel wil de activist de partij blijven ondersteunen. ‘Ik zal niet uit het debat treden. Ik blijf mijn mening geven over politiek, maar als activist of politicus is dit nu het einde na 20 jaar. Ik hoop dat een nieuwe generatie nu het heft in eigen handen neemt. Ik ben overtuigd dat Be.One volgende keer zal doorbreken.’

'Mijn parcours heeft 20 jaar lang geduurd en ik vind dat dit het goede moment is om daar een punt achter te zetten en me te focussen op zaken waar ik al lang mee bezig was, maar die ik op een zijspoor heb geplaatst wegens de politieke engagement', vertelt Jahjah. 'Ik ga nu een boek schrijven, want dat contract met de uitgever ligt al twee jaar te wachten. Dat zal ook over politiek gaan, want dat is mijn onderwerp bij uitstek.'

In het verleden richtte Abou Jahjah ook al de activistische Arabisch-Europese Liga (AEL) en de burgerbeweging Movement X op.