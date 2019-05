Deze politici keren (voorlopig) niet meer terug

Voor heel wat bekende politici was het maandagmorgen pijnlijk ontwaken. Na het tellen van alle stemmen zullen zij er in de komende legislatuur namelijk niet meer bijzijn.

Aftredend Kamervoorzitter Siegfried Bracke duwde de N-VA-lijst voor de Kamer in Oost-Vlaanderen. Hij behaalde vanop die laatste plaats 13.085 stemmen, goed voor de vierde score op de lijst van zijn partij, maar niet goed genoeg voor een terugkeer naar de Kamer. Bracke had gehoopt om vanop de laatste plaats toch nog te kunnen ‘springen’ en één van de vijf Oost-Vlaamse zetels voor N-VA binnen te halen, maar struikelt over de slechte score van zijn partij. Hij mag nu meer dan waarschijnlijk een kruis maken over zijn nationale politieke carrière. Hetzelfde geldt voor Antwerps schepen Ludo Van Campenhout, die ook verdwijnt uit de nationale politiek.

N-VA neemt in één klap ook afscheid van drie West-Vlaamse Kamerleden. Koenraad Degroote, An Capoen en Brecht Vermeulen mogen hun bureau in de Kamer leegmaken. Vooral voor Degroote is dat een streep door de rekening, want hij haalde vanop de vierde plaats wel een pak meer stemmen dan de nummers twee en drie op de lijst, maar dat bleek onvoldoende.

Mark Demesmaeker Foto: BELGAIMAGE

Slecht nieuws is er ook voor voormalig televisiegezicht Mark Demesmaeker. Hij verdwijnt na vijf jaar uit Europa. Hij kreeg van zijn partij de vierde plaats op de lijst, maar N-VA verliest één zetel in het Europees Parlement.

De verliezers van Open VLD

Bij Open VLD had Francesco Vanderjeugd, de populaire kapper-burgemeester van Staden, zich de verkiezingen allicht ook anders voorgesteld. Na interne partijstrubbelingen bij de lijstvorming in West-Vlaanderen had Vanderjeugd, die aanvankelijk derde op de Vlaamse lijst stond, zijn plaats afgestaan aan Mercedes Van Volcem. Een daad van opoffering die hem heel wat respect opleverde, maar nu zuur opbreekt.

Ook Rik Daems slaagde er ondanks een opmerkelijke campagne (zie video hieronder) niet in om zich vanop een lijstduwersplaats in Vlaams-Brabant opnieuw te verzekeren van een plaats in het Vlaams Parlement. Onderwijsspecialist Jo De Ro keert evenmin terug naar het Vlaams Parlement. Voor onderneemster Daniëlle Vanwesenbeeck komt er onverwacht snel een einde aan haar carrière in de Kamer.

Ook voor Nele Lijnen en overloper Veli Yüksel is er slecht nieuws. Yüksel stapte net voor de verkiezingen over naar Open VLD in de hoop verkozen te raken, maar zonder succes.

Lynn Wesenbeek Foto: ISOPIX

Voormalig VTM-coryfee Lynn Wesenbeek slaagde er dan weer niet in om haar plek als Europees lijstduwer voor de Vlaamse liberalen te verzilveren.

Welke Groene koppen rollen?

Bij Groen verdwijnt Bart Staes uit het Europees Parlement: de partij blijft steken op één Europese zetel, en die gaat naar lijsttrekker Petra De Sutter.

Wouter Vanbesien slaagde er in Antwerpen niet in om vanop de lijstduwersplaats een plaatsje te bemachtigen in het Vlaams Parlement. De gewezen voorzitter van Groen greep bij de gemeenteraadsverkiezingen naast de verhoopte burgemeesterssjerp in Antwerpen en kan nu ook niet rekenen op een nationaal mandaat. Hij zetelt voorlopig alleen nog in de Antwerpse gemeenteraad.

Nog een slachtoffer is Bogdan Vanden Berghe. De voormalige directeur van 11.11.11 verliet de ngo om voor Groen een Kamerzetel te veroveren. Van op de derde plaats in Antwerpen leek dat een evidentie, maar aangezien zijn partij ver onder de verwachtingen bleef, lijkt de politieke carrière van Vanden Berghe al voorbij nog voor ze echt begon.

Wissel van de wacht bij SP.A

SP.A koos radicaal voor de verjonging en nam zoals gepland afscheid van een aantal oudgedienden als Monica De Coninck en Dirk Van der Maelen. Toch waren er nog meer slachtoffers. Het Antwerpse kopstuk Jinnih Beels kon vanop een lijstduwersplaats niet doorzetten voor een plaatsje in het Vlaams Parlement. Beels blijft wel schepen in Antwerpen.

Johan Vande Lanotte Foto: BART DEWAELE

Ook oudgediende Johan Vande Lanotte, lijstduwer voor de Kamer in West-Vlaanderen, geraakte niet verkozen. Hij haalde meer stemmen dan het nummer twee op de lijst, maar onvoldoende om een derde zetel binnen te halen voor zijn partij.

Verliezers bij CD&V

CD&V verliest in de Kamer maar liefst zes zetels, in het Vlaams Parlement acht stuks. Dus ook bij de troepen van Wouter Beke en Hilde Crevits zijn er een pak verliezers. Zo raakten in het Vlaams Parlement onder meer Ward Kennes, Michel Doomst en Dirk de Kort niet verkozen. Zij kunnen allen wel nog terugvallen op een lokaal mandaat.

In de Kamer neemt CD&V dan weer afscheid van onder meer Roel Deseyn en Raf Terwingen. Ook Kathleen Helsen, die overstapte van het Vlaams Parlement, grijpt naast een zetel.