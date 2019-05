Hoe stemde Europa? De uitslagen van de Europese verkiezingen per land

De EVP behaalt een ‘overwinnings­nederlaag’, het eurosceptische blok groeit minder dan voorspeld in de peilingen. Hieronder vindt u de voorlopige zetelverdeling in het nieuwe Europese Parlement, en hoe alle Europese landen gestemd hebben.

De twee grote fracties van christen- en sociaaldemocraten verliezen samen 78 zetels en hebben voor het eerst onder elkaar geen meerderheid meer. De Europese Volkspartij (EPP) blijft met 180 zetels wel afgetekend de grootste, voor de sociaal­democraten (S&D, 146 zetels). De groenen en de Liberalen (ALDE, dat de stemmen van Emmanuel Macron erbij krijgt) zitten in het winnende kamp.

De verwachte eurosceptische tsunami blijft uit. De verkiezingsoverwinning van de Brexitpartij van Nigel Farage is de groeimotor van zijn eurosceptische fractie EFDD. Ook de Europese Alliantie van Volken en Naties (ENF) groeit tot 58 zetels dankzij winst van de Lega Nord in Italië en Rassemblement National in Frankrijk. Maar in Denemarken en Finland scoorde extreemrechts minder dan verwacht. En de linkse eurosceptishe partijen (GUE/NGL) verliezen. Daardoor halen de drie eurosceptische partijen samen 151 stemmen: 21 meer dan in het vorige Europees Parlement, maar niet de groei die voorspeld was.

Hoe stemden de verschillende landen?

Heel Europa keek uit naar het resultaat van de Brexitpartij in het Verenigd Koninkrijk. Nigel Farage haalde er bijna een derde van de stemmen, Labour en de Conservatieven kregen rake klappen. De Conservatieven van afscheidnemend premier May werd zelfs maar de vijfde partij. Toch stemde het Verenigd Koninkrijk niet unisono eurokritisch: ook de Europese LibDems doen het erg goed.

In Frankrijk werd de Rassemblement National de grootste. De partij van Marine Le Pen wordt weliswaar iets kleiner dan vijf jaar geleden, maar ze groeit ten opzichte van de presidentsverkiezingen en vooral: ze wordt groter dan En Marche van president Emmanuel Macron. Le Pen vroeg meteen om het parlement te ontbinden en nieuwe verkiezingen uit te schrijven.

Een ander beeld in Duitsland, waar de Groenen de grote winnaar zijn. De Duitse groene partij verdubbelt zijn score en wordt de tweede partij. De regeringspartijen CDU en SPD worden ook hier afgestraft.

In eigen land pikt Vlaams Belang een zetel in van Open VLD en een van N-VA. Groen kan geen tweede zetel veroveren, Bart Staes verdwijnt dus uit het Europees Parlement.

Hieronder vindt u de verkiezingsuitslag per land. Klik op een land om de zetelverdeling te zien, en welk aandeel van de kiezers kwam stemmen.

Hoogste opkomst ooit

Overigens lag de opkomst hoger dan ooit voor de Europese verkiezingen.

Nergens stemden meer mensen voor het Europees Parlement dan in ons land, wat niet verwonderlijk is aangezien ons land opkomstplicht kent, en de Europese verkiezingen samenvielen met de nationale en regionale verkiezingen. Ook in Duitsland, Denemarken, Spanje en Malta lag de opkomst boven de 60 procent. Hekkensluiter is Slovakijke, waar minder dan 23 procent vn de kiezers naar de stembus trok.

De opkomst per land vindt u in de extra informatie op de kaart hierboven.