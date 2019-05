Een pak slaag in Londen, enkele rake klappen in Brussel

Hij weet ook wel dat het een beetje bombastisch klinkt. Maar Ben Peel, een jonge Brit die voor de Europese Commissie werkt, zegt het toch maar. ‘Ik zie de Europese Unie als de hoeder van onze beschaving.’ Zijn nachtmerrie, zegt de Liberal Democrats-kiezer met een Britse Union Jack in de ene hand en een Europese vlag in de andere, is dat zijn verblijfsrecht ingetrokken wordt. ‘En dat ik terug moet naar het Verenigd Koninkrijk om daar de gevolgen van Brexit te ondergaan.’