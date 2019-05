‘Vlaams Belang wil niet langer aan de zijlijn staan. We zijn bereid onze verantwoordelijkheid op te nemen.’ Dat heeft voorzitter Tom Van Grieken gezegd op een persconferentie. De partij legt dan toch geen breekpunten op tafel.

‘We creëren heel duidelijk een opening: we zijn nederig en hebben een open geest.’ Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken stelt zich de ochtend na de verkiezingen, waar Vlaams Belang als grote winnaar uitkwam, zeer verzoenend op.

Van Grieken wordt op de persconferentie geflankeerd door kopstukken Barbara Pas en Chris Janssens. Het trio zal de onderhandelingen voor Vlaams Belang voeren, 'maar we gaan dat niet voor de camera doen', aldus Van Grieken.

‘Het initiatief ligt bij Bart De Wever’, benadrukt de partijvoorzitter. ‘We stellen ons wel constructief op. We gaan met een open geest naar iedereen luisteren. We zijn bereid om verantwoordelijkheid op te nemen.’

Moeilijke weg

Voor de voorzitter is het duidelijk: dit is een nieuw Vlaams Belang. ‘Het zou voor ons zeer gemakkelijk zijn om zelf de deur dicht te slaan en voor de oppositie te kiezen. Maar we leggen geen straffe breekpuntennota op tafel. Dan zouden de onderhandelingen snel afgelopen zijn. Met deze score willen we verantwoordelijkheid nemen. Voor u zit een nieuw Vlaams Belang, dat niet voor de gemakkelijke weg gaat, maar voor de moeilijke.’

Van Grieken lijkt zo in te gaan op het advies dat De Wever eerder vandaag gegeven had. Hij zei in De Ochtend: 'Ik zou iedereen afraden om nu met breekpunten te komen. Wie wil besturen, kan best van de bühne wegblijven', aldus de N-VA-voorzitter.

Vlaams Belang wil met een schone lei beginnen. ‘Vlaanderen is vanochtend wakker geworden in een ander politiek landschap. Er zijn in de campagne harde woorden gevallen, niet alleen naar onze mandatarissen, ook naar onze kiezers. We zijn bereid de toekomst zonder rancune tegemoet te gaan.'

‘Geen zwarte zondag’

Ook zondagavond was de toon van Van Grieken al opvallend verzoenend - ook al noemde hij de andere partijen ‘arrogant’. ‘Ik roep onze mensen op om geen leedvermaak te hebben met het verlies van anderen’, zei hij. ‘Wij gaan niet doen wat anderen deden toen wij verloren. Ik roep al onze mensen op om groots te zijn in onze mooie overwinning.’

‘Vandaag is geen zwarte zondag, maar een zondag van hoop’, ging Van Grieken verder. ‘Laat vandaag de dag zijn dat het gedaan is dat er twee soorten kiezers zijn: kiezers naar wie geluisterd wordt en kiezers naar wie niet geluisterd wordt. In een democratie telt elke stem.’