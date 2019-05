Frankrijk ziet fusie Fiat en Renault zitten

Fiat stelt een fusie met Renault voor ter waarde van 33 miljard euro. De race richting elektrische en zelfrijdende wagens drijft autobouwers steeds meer naar samenwerking en synergie.

De Franse regering is het fusievoorstel van Fiat richting Renault gunstig gezind, zo liet een woordvoerster van de Franse regering weten. Frankrijk is de belangrijkste aandeelhouder van autobouwer Renault. Ze heeft 15 procent van de aandelen in handen, maar in de praktijk weegt haar stem nog zwaarder.

De Italiaanse autofabrikant Fiat Chrysler, met de familie Agnelli als belangrijkste aandeelhouder, heeft een voorstel gedaan voor een fusie met Renault, ter waarde van 33 miljard euro. Het resulterende concern zou zo de derde grootste speler te wereld worden, na Volkswagen en Toyota, goed voor 8,7 miljoen nieuwe wagens per jaar.

Renault, dat al een alliantie met Nissan heeft, gaat door moeilijke tijden sinds haar voormalige ceo en voorzitter Carlos Ghosn in Japan werd opgepakt wegens fraude. Plannen voor een volledige fusie met Nissan zorgden voor spanningen tussen Frankrijk en Japan. Die plannen zouden voorlopig opgeborgen worden. De nieuwe ceo van Renault, Jean-Dominique Senard, zou ook het nieuwe concern gaan leiden.

Als de deal voordelig is voor Renault en de werknemers van het bedrijf, kan ze wat de Franse regering betreft doorgaan, aldus nog de woordvoerster.

Steeds vaker zoeken autobouwers samenwerking of zelfs consolidatie op. De omschakeling naar elektrisch rijden en autonome wagens vraagt grote investeringen. Daarnaast moeten de constructeurs in Europa alle zeilen bijzetten om de strengere uitstootnormen te halen. Bovendien daalt de autoverkoop in China, wat de uitdagingen nog groter maakt.