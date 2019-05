De Wever gaat op zijn minst met Vlaams Belang praten: ‘We hebben raakvlakken’

Nu de verkiezingen achter de rug zijn, moeten regeringen gevormd worden. En dat wordt met deze uitslag een harde dobber.

‘Ik heb geslapen als een baby: een uur slapen, wakker worden, wenen, een uur slapen, wakker worden, wenen en zo tot ‘s ochtends’, vertelde Bart De Wever maandagochtend aan VTM Nieuws. De N-VA-voorzitter weet dat een nieuwe Vlaamse regering bouwen niet vanzelfsprekend is. De partijen van de huidige Vlaamse meerderheid (N-VA, CD&V en Open VLD) hebben nog altijd een meerderheid, maar ze leden allemaal verlies. Het Vlaamse Belang is de grote winnaar.

Gesprekken

De Wever sluit daarom een regering met Vlaams Belang niet op voorhand uit: ‘Dat hangt van het gesprek af, Vlaams Belang heeft een heel groot mandaat gekregen, nu is het belangrijk om te zien welke koers Tom Van Grieken wil varen. De kiezer heeft gesproken, het is de tweede partij van Vlaanderen, dat is heel belangrijk.’

Hij ziet inhoudelijke raakvlakken met de extreemrechtse partij, zoals een onafhankelijk Vlaanderen. ‘De vraag is: kan je een meerderheid vormen en kunnen ze afstand nemen van bepaalde standpunten die helemaal niet realistisch zijn en afscheid nemen van een bepaalde manier van optreden.’

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken zegt dat hij bereid is om compromissen te sluiten. ‘Ik mag me niet verschuilen achter het cordon sanitair, en zal er alles aan doen om het te verbreken.’

Vlaamse coalities zonder N-VA zijn mogelijk maar niet evident. Een rechtse coalitie waarbij het cordon sanitaire sneuvelt, heeft drie partijen nodig. Open VLD heeft een samenwerking met Vlaams Belang al uitdrukkelijk uitgesloten, net zoals CD&V.

‘Ik begrijp dat er geluisterd wordt naar de verschillende partijen, maar over het maken van coalities zijn we duidelijk: ik zie niet in hoe ons programma en onze manier van aan politiek doen te rijmen vallen met die van het Vlaams Belang’, herhaalde CD&V-voorzitter Wouter Beke vanochtend op Radio 1. ‘Tenzij Van Grieken vandaag aankondigt dat hij heel zijn programma in de vuilnisbak gooit, zie ik dat echt niet zitten.’

De Wever gaat eerst met alle partijen praten en zien wat de mogelijkheden zijn voor een Vlaamse regering.

Federaal

Federaal lagen de kaarten nog nooit eerder zo moeilijk. Vlaanderen maakte een ruk naar rechts, terwijl Wallonië een ruk naar links maakte. Die twee uitersten moeten met elkaar verzoend worden. Koning Filip begint aan zijn consultaties die tot de aanstelling van een informateur moeten leiden.

‘De koning heeft zijn doos Dafalgan al klaarstaan’, zei De Wever gisteren nog. Zijn conclusie is: ‘Als mensen hun verstand zouden gebruiken, maar dat gebeurt in dit land zelden, dan zou men nu onmiddellijk de confederale kaart op tafel leggen en eindelijk afscheid nemen van deze ellende.’ Besturen met linkse partijen ziet hij niet zitten. Vooral Ecolo-voorzitster Zakia Khattabi kreeg een veeg uit de pan. ‘Hoe moet ik in godsnaam samenwerken met mensen die ons als halve nazi’s verslijten?’ Een regering zonder Vlaamse meerderheid sluit hij ook uit.

Groen blijft zijn karretje federaal aan zusterpartij Ecolo hangen. Voorzitter Meyrem Almaci pleit voor het herstellen van de cohesie van heel het land. ‘Het beeld wordt nu opgehangen alsof Vlaanderen één homogeen geheel is en Wallonië een heel andere realiteit, terwijl er ook binnen Vlaanderen heel grote verschillen zijn qua uitslag.’

De nieuwe federale coalitie valt volstrekt niet te voorspellen. De Zweedse coalitie kan niet voortregeren, zelfs als ze wordt aangevuld met CDH. Ook een klassieke tripartite van socialisten, liberalen en christendemocraten haalt geen meerderheid.