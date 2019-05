Verdachte van bomaanslag in Lyon opgepakt

In verband met de aanslag in Lyon van afgelopen vrijdag is een verdachte opgepakt. Dat heeft de Franse regering maandag bekendgemaakt.

Bij de aanslag in een drukke winkelstraat in de Franse stad Lyon raakten vrijdag dertien mensen gewond. Sindsdien werd een verdachte opgespoord. Die kon maandag ingerekend worden, meldde de Franse minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner via Twitter.

Details over de verdachte, of over de plek waar hij werd aangehouden, deelde Castaner niet mee.

Om de verdachte op te sporen had de Franse politie zaterdag een foto van de man verspreid, een stilstaand beeld van een beveiligingscamera. Het ging om een deels gemaskerde man op een fiets die een donkere zonnebril droeg. Hij wordt ervan verdacht een bompakket te hebben achtergelaten voor een bakkerij van de keten Brioche Dorée. Die bom zou vijzen en bouten hebben bevat.

Een dag na de bomaanslag kon ook DNA van de verdachte geïsoleerd worden en werd een zeer geringe hoeveelheid TATP, een zeer krachtig explosief, teruggevonden. Dat DNA kan nu gebruikt worden om te controleren of de opgepakte man daadwerkelijk de verdachte is waarnaar de politie op zoek was.

De Franse politie behandelt de bomaanslag als een terrorismezaak. Het springstof TATP, gevonden op de ontplofte zak in de winkelstraat in Lyon, werd ook gebruikt bij de jihadistische aanslagen van Parijs in november 2015 en Brussel in maart 2016.