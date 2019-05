De nieuwkomers van Vlaams Belang

Vlaams Belang verdrievoudigt zijn score uit 2014. Wie gaat al die nieuwe zetels vullen? Enkele namen.

In de Kamer haalt Vlaams Belang 18 (+15) zetels binnen, in het Vlaams Parlement 23 (+17). Dat betekent veel nieuwe gezichten. Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken trok nieuwe mensen aan voor de verjonging van zijn partij, twintigers en dertigers die vestimentair haast in een uniform steken.

Minder dan een jaar nadat een onthullende Pano-reportage de ranzige kantjes van jongeren­beweging Schild&Vrienden blootgelegd had, triomfeerde voorman Dries Van Langenhove (26) met een klinkende overwinning voor Vlaams Belang in Vlaams-Brabant. Als lijsttrekker voor de Kamer verdrievoudigde hij het aantal stemmen en haalde hij twee Kamerzetels binnen. En dat zonder partijkaart.

Wouter Vermeersch (34) uit Kortrijk haalde als lijsttrekker voor de Kamer 31.127 voorkeurstemmen in West-Vlaanderen. Sinds vorig jaar leidt hij de Vlaams Belang-fractie in Kortrijk. ‘Heel wat West-Vlamingen voelen zich door de politiek in Brussel niet meer begrepen’, zei hij in zijn overwinningsspeech.

Sam van Rooy naast Anke Van dermeersch en Filip Dewinter. Foto: BELGA

In het Vlaams Parlement zijn Sam Van Rooy (33) en Bart Claes (30) verkozen. Van Rooy zou vanaf volgend jaar Filip Dewinter op als fractieleider in de Antwerpse gemeenteraad opvolgen, en heeft een boek geschreven ‘Voor vrijheid, dus tegen islamisering’. Nieuwkomer Bart Claes is voorzitter van de jongerenbeweging van Vlaams Belang en gemeenteraadslid in Rumst. Hij is ook betrokken bij de mediastrategie van de partij.

Ellen Samyn (38) uit Brasschaat werkte als medewerker van Europarlementslid Gerolf Annemans. Ze omschrijft zichzelf als een overtuigde Vlaming en EU-kritisch. Met een tweede plaats op de Kamerlijst raakte ze verkozen.

Adeline Blancquaert.

Adeline Blancquaert (22) uit Ledeberg kreeg de tweede plaats op de Vlaamse lijst in Oost-Vlaanderen. Ze is het jongste gemeenteraadslid van Gent. ‘We willen voor een vrij en onafhankelijk Vlaanderen waar we onze mensen eerst zetten’, zei ze in een video van Vlaams Parlement. Toen ze achttien was, kwam ze in het bestuur van de Vlaams Belang-jongeren terecht.

Het Turnhoutse gemeenteraadslid Reccino Van Lommel (32) stond op de 3de plaats van de federale Vlaams Belang-lijst. Hij is handelsingenieur van opleiding en was vroeger voorzitter van de Vlaams Belang Jongeren. Eerder liet hij verstaan dat hij dossiers rond fiscaliteit en het bedrijfsleven wil opvolgen.