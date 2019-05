Op de tonen van 'Legendary', een nummer van de Amerikaanse rockband Welshy Arms, kwam Tom Van Grieken (Vlaams Belang) zondagavond het podium op. Maar de band die het liedje schreef, is daar niet mee opgezet. In de eerste minuut van de video hierboven hoort u het nummer bij de entree van Van Grieken.

Toen Tom Van Grieken (Vlaams Belang) het podium betrad, klonk het liedje 'Legendary' van Welshly Arms door de boxen. 'Mijn vriendin heeft het gekozen, want dit is legendarisch én het wordt legendarisch', zei Van Grieken achteraf. Maar de band zelf is niet opgezet met het gebruik van dat nummer op een evenement van een extreemrechtse partij. 'Dit is verschrikkelijk', laat de band weten op Twitter. 'Wij laten zoiets niet toe.'