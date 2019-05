Max Verstappen tijdens GP van Monaco verkozen tot 'Driver of The Day'

Max Verstappen is tijdens de GP van Monaco door de F1-fans verkozen tot 'Driver of The Day'.

Het is de tweede race op rij dat Max Verstappen door de F1-fans tot 'Driver of The Day' werd verkozen. Daarmee komt hij op gelijke hoogte met Ferrari-rijder Charles Leclerc.

Verstappen startte de race van op de derde plaats en slaagde er tijdens de pitstops in om vlak voor Bottas en Vettel opnieuw op de baan te komen. De Nederlander kreeg echter een tijdstraf van vijf seconden voor een zogenaamde 'unsafe release' en aanrijding met Bottas in de pits.

Na de pitstops kwam hij als tweede vlak achter raceleider Lewis Hamilton te liggen. Verstappen reed rondenlang vlak achter de Brit maar kon slechts één keer echt een aanval inzetten op Hamilton. Die aanval leidde vlak voor de chicane tot contact maar gelukkig konden beide heren hun weg verder zetten.

Verstappen reed als tweede over de finish maar eindigde door zijn tijdstraf de race als vierde. Uiteindelijk was het voldoende voor de F1-fans om Max Verstappen tot 'Driver of The Day' te verkiezen.

Overzicht winnaars 'Driver of The Day-award':

GP van Australië: Valtteri Bottas

GP van Bahrein: Charles Leclerc

GP van China: Alexander Albon

GP van Azerbeidzjan: Charles Leclerc

GP van Spanje: Max Verstappen

GP van Monaco: Max Verstappen

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: