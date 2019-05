Vlaanderen radicaliseert. Wat nu?

De kiezer heeft gesproken. En hij heeft zich boos gemaakt en Vlaanderen naar rechts gestuurd. Chef politiek Jan-Frederik Abbeloos en senior writer Bart Brinckman over hoe het nu verder moet.

Vijf jaar geleden flirtte Vlaams Belang nog met de kiesdrempel, sinds gisteren is het hier de tweede grootste partij. En dat is maar één van de vele verrassingen van verkiezingen waarover het laatste woord nog lang niet gezegd is. In welk politieke landschap zijn we vanochtend wakker geworden? En wat doet dat vermoeden voor wat volgt? U hoort het in Uitgelegd, met chef politiek Jan-Frederik Abbeloos en senior writer Bart Brinckman.

Credits

Journalisten Jan-Frederik Abbeloos, Bart Brinckman | Host Alexander Lippeveld | Muziek Brecht Plasschaert | Audioproductie Brecht Plasschaert | Eindredactie Wouter Van Driessche

Over deze podcast

De wereld is ingewikkeld. Maar op maandag is er Uitgelegd. In deze podcast verheldert een journalist van De Standaard een min of meer actuele kwestie. Alexander Lippeveld stelt vragen en gaat op zoek naar antwoorde