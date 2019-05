Ook voor het Europees Parlement wordt Vlaams Belang de grote winnaar. Het Vlaams Belang pikt een zetel in van Open VLD en één van N-VA. Bart Staes is het grootste Vlaamse slachtoffer op het Europese toneel.

De voorbije vijf jaar was Gerolf Annemans de enige extreemrechtse vertegenwoordiger in Europa. Hij krijgt voortaan het gezelschap van Patsy Vatlet (58) en Filip De Man. Vatlet is bij het grote publiek ...