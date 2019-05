Charles Michel: ‘Geen institutioneel avontuur’

Federaal ex-premier en MR-voorzitter Charles Michel betreurt de overwinning van Vlaams Belang. ‘We zullen heel rustig te werk moeten gaan.’

Charles Michel wil de zaken sereen houden. ‘Institutionele avonturen zijn geen prioriteit voor mij.’ Met wie hij dan wel aan de slag wil – en kan – is hem nog niet duidelijk. De cijfers zijn nog niet volledig, en tot dan kun je geen definitieve sommen maken. Gemakkelijk wordt het niet, want ‘al mijn coalitiepartners hebben verloren. Het was geen goede zaak dat mijn regering gevallen is, zo kort voor de verkiezingen. Ik ben wel zeker dat de MR vandaag sterk staat, en misschien wordt de liberale familie federaal wel de grootste. In dat geval ben ik bereid om het initiatief te nemen. Waarbij ik ga voor stabiel en sereen. Niet voor de extremen dus. PTB en Vlaams Belang: dat is no way.’