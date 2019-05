Finland heeft in de Slovaakse hoofdstad Bratislava de finale gewonnen van het WK ijshockey. De Finnen klopten in de finale Canada met 3-1.

Voor Finland is het de derde titel na 1995 en 2011. De Finnen presteerden dit toernooi al sterk met een zege in de halve finales tegen favoriet Rusland en winst in de kwartfinales tegen tweevoudig titelverdediger Zweden.

Canada maakte jacht op een 27ste titel, de eerste sinds 2016. Alleen Rusland en de Sovjet-Unie doen met 27 gouden medailles beter. (belga)