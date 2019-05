Catalaanse separatisten waarschijnlijk naar Europees Parlement

Op basis van de resultaten van een exitpoll zouden Carles Puigdemont en Oriol Junqueras een zetel in het Europees Parlement behalen

Carles Puigdemont, de Catalaanse politicus die op de vlucht is voor het Spaanse gerecht, zou, volgens een exitpoll in opdracht van de Spaanse krant ABC een zetel voor zijn partij Junts pel Cat in het Europees Parlement behalen.

Ook Oriol Junqueras, die in voorhechtenis zit, zou verkozen zijn voor het Europees Parlement. Hij heeft bij de Spaanse parlementsverkiezingen op 28 april ook al een zetel in de Spaanse kamer behaald. Junqueras is het boegbeeld van ERC, de linkse Republikeinse partij in Catalonië

Voor geen van beiden is duidelijk of ze deze zetel kunnen innemen. Puigdemont moet waarschijnlijk naar Madrid om daar te eed af te leggen en dan zal hij door de Spaanse veiligheidsdiensten worden opgepakt omdat hij voor ‘rebellie’ wordt gezocht.