Dit zijn de grootste verliezers van vandaag

Na het tellen van de stemmen likken in Vlaanderen vooral N-VA, CD&V en SP.A hun wonden.

Voor de verkiezingen had N-VA-voorzitter Bart De Wever zichzelf een duidelijk doel gesteld. Hij mikte op dertig procent van de stemmen, om op federaal niveau een ‘links volksfront’ vanuit Wallonië tegen te kunnen houden. Die doelstelling haalt de partij echter zowel op Vlaams als federaal niveau niet, ze blijft steken op zo’n 27 procent. ‘We hebben deze verkiezingen verloren’, gaf hij in zijn eerste reactie noodgedwongen toe.

Vooral in Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen verliest de N-VA stemmen. In Oost-Vlaanderen wordt Vlaams lijsttrekker Matthias Diependaele voorbijgestoken door Guy D’Haeseleer (Vlaams Belang) en Joke Schauvliege (CD&V).

In West-Vlaanderen is Vlaams lijsttrekker Bert Maertens zelfs pas vierde qua aantal voorkeurstemmen. Voor het federaal parlement presteert Anneleen Van Bossuyt in Oost-Vlaanderen ook maar matig, ze eindigt vierde.

Van een Crevits-effect was geen sprake Foto: Photo News

CD&V onder de verwachtingen

Ook CD&V scoorde fors onder de verwachtingen die de partij zichzelf had opgelegd. De christendemocraten zwaaiden tijdens de campagne graag met een opiniepeiling waaruit moest blijken dat meer dan de helft van de Vlamingen Hilde Crevits verkoos als Vlaams minister-president. Van een ‘Hilde-effect’ was in het stemhokje echter niks te merken. In haar West-Vlaamse thuisbasis kon Crevits de schade niet beperken, en zelfs in woonplaats Torhout ging haar partij erop achteruit. ‘De ambitie om minister-president te worden, moet opgeborgen worden’, zei ze zondagavond al. Of partijvoorzitter Wouter Beke persoonlijk consequenties zal verbinden aan die verkiezingsnederlaag, valt nog te bezien. In zijn kieskring Limburg haalde hij ruim tienduizend stemmen minder dan Zuhal Demir (N-VA).

Maar ook andere CD&V’ers scoren onder de verwachtingen. Zo eindigt Koen Van Den Heuvel pas zesde in de kieskring Antwerpen voor het Vlaams Parlement. In Vlaams Brabant lijkt ook Vlaams CD&V-lijsttrekker Peter Van Rompuy buiten de top drie te zullen eindigen. Hendrik Bogaert doet het voor de Kamer dan weer erg slecht in West-Vlaanderen (vierde), net zoals Servais Verherstraeten in de kieskring Antwerpen (zesde).

Historisch dieptepunt SP.A

En dan zijn er nog de socialisten, die knokten voor niets minder dan hun eigen voortbestaan. Helemaal dood zijn ze niet, maar de SP.A is zondag de op een na kleinste partij van Vlaanderen geworden. Een historisch dieptepunt. Partijvoorzitter John Crombez hoopte het vorige resultaat van 14 procent vast te kunnen houden, maar strandt op 10 procent. Zijn goede score voor de Kamer in West-Vlaanderen (meer dan 30.000 voorkeurstemmen) kon die nederlaag niet afwenden.

Maar vooral de partijgenoten van Crombez laten het afweten. Zo is Caroline Gennez wat voorkeurstemmen betreft pas achtste in de kieskring Antwerpen voor het Vlaams Parlement. Yasmine Kherbache laat het er voor de Kamer eveneens afweten: met ruim 25.000 voorkeurstemmen is ze pas achtste.

In Oost-Vlaanderen eindigt lijsttrekker voor het Vlaams Parlement Conner Rousseau nog net in de top tien. Voormalig stemmenkanon Freya Van Den Bossche eindigt zelfs pas dertiende.

Ook in Vlaams-Brabant zijn de socialisten zo goed als helemaal van de kaart geveegd. Voor de Kamer haalt enkel lijsttrekker Karin Jiroflee er met veel moeite een zetel, voor het Vlaams Parlement slagen enkel Bruno Tobback en Katia Segers in hun opzet.

Hier kunt u alle voorkeurstemmen voor het Vlaams Parlement raadplegen.