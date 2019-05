Helft van de Europeanen daagde op

Bij de Europese verkiezingen is 1 op de 2 Europeanen komen stemmen. Dat is een eerste stijging in lange tijd.

In het Europese blok hebben de helft van alle stemgerechtigde kiezers dat stemrecht ook gebruikt. Dat blijkt uit een pan-Europese schatting. De enige uitzondering daarop is Groot-Brittannië, dat binnenkort uit de Europese Unie stapt. In 27 van de andere 28 landen kwam ongeveer 51 procent van de mensen opdagen, en in sommige landen nog meer.

In 2014 was het wel anders. Toen daagde minder dan 43 procent op, een dieptepunt in de interesse voor Europa. Die interesse zit dus in de lift. Als verklaring wijzen experts naar de uitdagingen qua klimaatbeleid maar ook naar de groei van eurosceptische partijen.

In 2019 is de Europese burger dus meer betrokken. Toch stelt dit nog niet zoveel voor in vergelijking met 1979. Toen kwam 62 procent van de Europeanen zich uitspreken, in een Europese Unie die toen nog maar 9 landen telde.

Gemiddelden kunnen wel misleidend zijn. Landen als België hebben een opkomstplicht, terwijl in Polen maar 32,51 procent opdaagde.

BusinessEurope, dat de bedrijven vertegenwoordigt, toonde zich tevreden over de hogere opkomst. ‘Europa staat voor grote uitdagingen. De wereld zal niet wachten op ons’, aldus de lobbygroep.