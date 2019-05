De Groen-voorzitster is fier en opgetogen over de uitslag. ‘Groene oplossingen werken.’ Maar ze ziet ook wie de grote winnaar is. Dat kun je volgens haar alleen beantwoorden met bruggen bouwen.

Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Goede avond iedereen. De groene partijen Groen en Ecolo zijn samen de campagne ingegaan en vieren nu ook samen. Groen-voorzitster Meyrem Almaci wordt al meteen na haar eerste woorden onderbroken door gejuich en applaus. ‘Ik ben ongelooflijk fier om een heel intense campagne te mogen afsluiten. En ongelooflijk fier op het resultaat dat jullie hebben neergezet. De resultaten komen traag, maar we zouden wel eens de grootste federale familie kunnen zijn. Zeker in de steden doen we het heel goed. In Brussel zijn we de grootste, in Leuven zijn we de grootste. Je ziet dat groene oplossingen werken. Dit is de vierde overwinning voor Groen.’

Almaci erkent dat er een partij is die heel sterk gewonnen heeft. ‘Het makkelijkst is om die Vlaams Belang-kiezers te negeren. Maar dat gaan we niet doen. We moeten hun angsten beantwoorden. Er rust hier een grote verantwoordelijkheid op alle democratische partijen. Ik maakte als adolescent migrantenkind de eerste Zwarte Zondag mee. Daar en toen heb ik beslist om mijn leven te wijden aan bruggen bouwen. Nu is er weer een Zwarte Zondag en ook nu moeten we bruggen bouwen. Angst en verdeeldheid vergroten alleen maar het menselijk ongeluk. Wij staan voor het tegenovergestelde, en daar zijn we fier op.’

‘Ik wil oproepen om samen aan een andere politiek te doen. De grote vraag vandaag is: gaan we opbouwen of afbreken de komende vijf jaar?’