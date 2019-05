Veel nieuwe parlementsleden van Vlaams Belang en ook Groen en PVDA komen binnen in het Vlaams Parlement en in de Kamer. Meer dan Dries Van Langenhove zijn Tom Van Grieken en Barbara Pas dé overwinnaars van deze verkiezingen. Herman De Croo mag zijn afscheid nog even uitstellen.

Het lijdt geen twijfel dat de winnaars van de verkiezingen een lidkaart op zak hebben van Vlaams Belang en in mindere mate Groen en PVDA.

Sommige lijsttrekkers hebben écht het onderste uit de kast gehaald voor hun partij. Peter Mertens bijvoorbeeld, die nu toch naar de Kamer mag, mogelijk neemt hij nog iemand uit Antwerpen mee.

Meyrem Almaci stelt met ‘slechts’ 1,3 procent winst op de Antwerpse Kamerlijst wat teleur, maar kan wel een extra zetel meenemen naar het Vlaams Parlement. Winnaar bij Groen lijkt dan eerder ‘wit konijn’ Jessika Soors, die ook een extra zetel wint, maar dat doet zonder veel airplay.

Het Vlaams Belang telt veel overwinnaars, maar Tom Van Grieken en Barbara Pas doen hun partij sterk groeien in de eigen provincie: respectievelijk plus 11,6 procent en plus 13,8 procent. Ook de onbekende Wouter Vermeersch neemt zijn partij op sleeptouw in West-Vlaanderen (plus 16,5 procent). Dries Van Langenhove verzekert zich van een zetel in Vlaams-Brabant, maar haalt niet dé grote winst die andere VB-kopstukken halen (plus 7 procent). Verder doet Guy D’Haeseleer zijn koud kunstje van de gemeenteraadsverkiezingen gewoon over (plus 14,6 procent). Hij haalt ook een persoonlijke monsterscore: bijna 13.000 voorkeurstemmen, méér dan Joke Schauvliege.

Voorkeurstemmen

Omdat er geen Vlaamse kieskring meer bestaat, kunnen we de persoonlijke scores van de politici enkel vergelijken per provincie. En dan valt op dat Bart De Wever (Vlaams Parlement) in Antwerpen almachtig blijft. Jan Jambon, die de Kamerlijst trok, komt aardig in de buurt, maar in zijn kielzog volgt Tom Van Grieken, die (met nog niet alle stemmen geteld) vlot boven de 90.000 stemmen gaat. Hij doet beter dan Filip De Winter (Vlaams Parlement). De leerling treedt definitief uit de schaduw van zijn leermeester.

Maar ook in de andere provincies ontpoppen Vlaams Belangers zich tot ware stemmenkannonen. Barbara Pas moet voor de Kamer in Oost-Vlaanderen enkel Alexander De Croo voor zich laten. Chris Janssens doet in Limburg beter dan Jo Vandeurzen. Over Guy D'Haeseleer hadden we het al. Dries Van Langenhove wordt de vierde grootste van zijn provincie (in de Kamer), na Theo Francken, Koen Geens en Maggie De Block.

Verrassingen

Voor het Vlaams Parlement verzekert actrice Tine Van den Brande (Groen) zich van een zetel. Ze wipt zo over de nummer vier van de lijst. Ook Jan Peumans - de tweede populairste op zijn lijst - springt als lijstduwer over veel andere kandidaten, en is verkozen. Hij zal in zijn buurt Herman De Croo vinden, die ondanks een afscheid, weer verkozen is. In de Kamer zal Goedele Liekens haar opwachting maken voor Open VLD.

Hier kan u alle voorkeurstemmen voor het Vlaams Parlement vinden. Voor de Kamer vindt u alle informatie hier.