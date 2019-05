‘Overwinningsnederlaag’ voor christendemocraten in Europa

Volgens de eerste zetelprojectie van het Europees Parlement blijft de christendemocratische EVP ondanks een verlies van 44 zetels de grootste fractie. Ze behaalt 173 zetels. De EVP schuift daarom haar Duitse Spitzenkandidat Manfred Weber naar voor om de opvolger te worden van Jean-Claude Juncker aan het hoofd van de Europese Commissie.

De sociaaldemocraten eindigen tweede met 147 zetels – een verlies van 40. De twee groten hebben voor het eerst geen meerderheid meer in het Europees Parlement, dat 751 zetels telt.

Winst is er voor de liberalen, die dankzij de samenwerking met de partij van de Franse president Emmanuel Macron doorgroeien van 68 naar 102 zetels, en voor de Groenen, die van 52 naar 71 zetels gaan.

Extreemrechts blok

De doorbraak van het extreemrechtse blok rond Lega-leider Matteo Salvini is duidelijk, maar zou met 57 zetels minder ver gaan dan wat voorspeld was. In Frankrijk wordt het Rassemblement National van Marine Le Pen wel de grootste, ten koste van de partij van Macron. Le Pen eist al de ontbinding van het Franse parlement en de organisatie van nieuwe verkiezingen.

Maar in Denemarken en Finland vallen de resultaten van extreemrechts tegen. En ook in Duitsland doet Alternative für Deutschland het minder goed dan in de peilingen – partijleider Gauland verwees daarvoor onder meer naar de weerslag van het schandaal van de FPÖ in Oostenrijk. Die partij zelf ondervond nauwelijks gevolgen van ‘Ibiza-gate’.

Deze eerste projectie moet voorzichtig benaderd worden, al was het maar omdat de resultaten voor Italië pas om 23 uur bekend zijn.