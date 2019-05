Rutten doet deur voor Vlaams Belang dicht

‘Wij zullen nooit met Vlaams Belang samenwerken’. Voor Open VLD-voorzitster is een coalitie met die partij ronduit onmogelijk.

‘We hebben respect voor het resultaat van het Vlaams Belang. We moeten naar iedereen luisteren. Maar ik zeg vanavond klaar en duidelijk: wij zullen nooit met het Vlaams Belang samenwerken.’ Op haar speech voor de militanten sloeg Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten de deur voor Vlaams Belang keihard dicht. Volgens Rutten ‘staan hun waarden haaks op de onze.’ Zij denkt daarbij aan waarden als ‘de vrijheid jezelf te zijn en je eigen keuzes te maken.’ De voorzitster countert daarmee enkele stemmen, waaronder die van haar partijgenoot Luk van Biesen, dat het cordon sanitaire herbekeken moet worden.

Achteruitgang

Rutten erkende dat de verkiezingen niet zijn gelopen zoals haar partij had gehoopt. ‘We geven licht terrein prijs’, zei ze. Op Vlaams niveau verliest de partij, volgens de huidige tellingen, 1,8 procentpunt. Ze strandt daarmee met 12,4 procent van de stemmen op de vierde plaats en moet 3 van haar 19 zetels afgeven. Kopstuken als Bart Somers en Bart Tommelein konden het verlies enigszins beperken.

Op federaal niveau oogt het verlies zwaarder. Er ging 3,2 procentpunt vanaf. Open VLD landt zo met 12,5 procent op de vierde plaats. De partij verliest 2 van haar 14 zetels. Kopstukken als Alexander De Croo en Patrick Dewael hilden relatief goed stand. Maar het opvallendste verlies kwam uit Vlaams-Brabant, waar Maggie de Block de lijst trok. Daar verloor VLD bijna tien procentpunt. In het kanton Asse, waar de Blocks thuishaven Merchtem onder valt, ging Open VLD liefst 14 procentpunt achteruit. Het Maggie-effect lijkt helemaal verdampt.

Positivisme

Voorzitster Rutten erkende dat haar partij, en bij uitbreiding de hele politiek, ‘het vertrouwen moeten herwinnen, en zorgen dat we stap voor stap de mensen opnieuw in de politiek doen geloven.’

Toch lijkt bij Open VLD vooral de opvatting te heersen dat het allemaal nog veel erger had gekund - zo zijn de klappen die CD&V krijgt nog een stuk harder. Rutten toonde zich in haar speech dan ook erg positief. ‘Wij blijven een partij die gelooft in optimisme, hoop, en samenwerking’, zei ze. ‘Daar mag je op rekenen, vandaag en morgen. We gaan er tegenaan.’