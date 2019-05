Deense radicaalrechtse Volkspartij lijkt gehalveerd

In Denemarken zou de Deense Volkspartij stevig verliezen bij de Europese verkiezingen. De sociaaldemocraten houden stand en worden de grootste Deense groep in Europa.

Volgens een exitpoll bij 8500 Denen worden de kaarten in Denemarken toch wat herschikt. De Deense radicaalrechtse Volkspartij zou twee van haar vier zetels verliezen. Met 13,2 procent wordt ze nu slechts de derde partij, ruim achter de sociaaldemocraten (22,9) en het liberale Venstre (20,5). In 2014 stonden de Deense hardliners nog aan de top. Het Deense tabloid BT sprak over een ‘dramatische ommekeer’. Maar de woordvoerder van de Volkspartij toonde zich voorzichtig ‘tevreden’. De partij kampte de laatste jaren met corruptieschandalen.

De nieuwe eurosceptische Volksbeweging tegen de EU’ scoort goed maar het is nog onduidelijk of ze in het Europees Parlement kunnen zetelen. Bij de sociaaldemocraten kwamen tevreden reacties.

Met naar schatting 66 procent opkomst was het enthousiasme voor een Europese verkiezing nooit hoger in Denemarken.

Betekent deze uitslag dat de steun voor extreemrechts krimpt in Denemarken, een land dat zich de laatste jaren bijzonder repressief toonde voor asielzoekers en niet-Westerse migranten? Niet noodzakelijk. Op 5 juni houden de Denen een nationale verkiezing die volgens waarnemers veel meer speelt in de Deense hoofden dan de Europese verkiezing. Volgens de peilingen zou Stram Kurs, een nog xenofobere partij, daar kunnen doorbreken. Stram Kurs wil tot 700.000 moslims deporteren.