Volgens SP.A-voorzitter John Crombez heeft zijn partij niet voor de makkelijkste weg gekozen in deze campagne. ‘Maar we hebben getoond wie we zijn, misschien als enige partij.’

‘We hebben gedurfd om te tonen waar we voor staan, we hebben durven te vernieuwen en ik ben blij met het resultaat.’

John Crombez, de voorzitter van SP.A, sloeg geen mea culpa tijdens zijn speech. Hij sprak wel van een ‘ingrijpende uitslag’.

De voorlopige resultaten voor SP.A ogen bijzonder slecht voor de partij. Ze haalt in Vlaanderen 10,3 procent voor de Kamer, wat 3,9 procent minder is dan in 2014. Ook in het Vlaams Parlement haalt de SP.A slechts 10,0 procent (ook -4,0 procent). De partij doet het ook slechter dan peilingen een maand geleden voorspelden.

‘We hebben getoond wie we zijn, misschien als enige partij. We hebben getoond dat mensen terug zekerheid nodig hebben. Sommigen zullen zeggen dat we niet voor de makkelijkste weg hebben gekozen.’

‘Ze zullen de socialisten de komende vijf jaar nodig hebben als je ziet wat het beleid heeft gebracht.’

‘Als er gevraagd wordt aan de mensen om langer te werken voor hun pensioen, kom dan met een model. Geef de mensen wat ze verdienen: in hun pensioen, in lagere facturen en, potverdikke, in het wegwerken van de wachtlijsten in de zorg.’

Crombez liet verder uitschijnen dat het initiatief voor het vormen van regeringen bij andere partijen ligt. ‘De mensen zullen zich afvragen wat de komende periode zal brengen. Het beleid moet gevoerd worden op basis van de uitslag.’