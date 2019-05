Spaanse sociaaldemocraten groeien nog

De PSOE zou, volgens een exitpoll, 18 zetels behalen in het Europees Parlement. Dat zijn er vier meer dan in 2014. Vox, de radicaal-rechtse partij, zou vier tot vijf zetels behalen.

In Spanje is een op de twee kiezers gaan stemmen. Volgens een exitpoll in opdracht van de Spaanse krant ABC zou de sociaaldemocratische partij PSOE 30,3 procent van de stemmen behalen en is daarmee, net als bij de nationale verkiezingen van eind april, de grootste partij. Pedro Sánchez, die zeer actief was in de campagne, zet zijn zegetocht voort.

De conservatieve Partido Popular behaalt 19,5 procent en eindigt op de tweede plaats. Ze zou 16 zetels behalen. De uitslag is een kleine verbetering ten opzichte van de parlementsverkiezingen, maar ze heeft sinds die pijnlijke nederlaag haar discours gematigd.

De radicaal-rechtse partij Vox zou 8,2 procent behalen, goed voor 4 tot 5 zetels.