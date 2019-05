In een eerste reactie heeft N-VA-voorzitter Bart De Wever de verkiezingsnederlaag van zijn partij toegeven. Wel blijft ze de grootste van Vlaanderen, en neemt De Wever dus het initiatief om een Vlaamse regering te vormen. ‘We zullen daarvoor alle Vlaamse partijen uitnodigen.’

‘We hebben deze verkiezingen verloren, maar we blijven met kop en schouders de grootste partij van Vlaanderen’, stak De Wever van wal tijdens een toespraak voor kandidaten en militanten van de N-VA. ‘Er zijn vandaag veel verliezers, en er is dus ook een grote overwinnaar. Ik wil het Vlaams Belang feliciteren met zijn overwinning. In een democratie heeft de kiezer altijd gelijk.’

De Wever: ‘De kiezer heeft de kaarten weliswaar erg moeilijk gelegd. De Vlaming kiest centrumrechts en Vlaams-nationaal, en dat duidelijker dan ooit tevoren. Franstalig België kiest daarentegen zeer links. Nooit eerder lagen die realiteiten zo ver uit elkaar.’

‘Om een Vlaamse regering op de been te krijgen zullen we alle Vlaamse partijen uitnodigen, op federaal niveau wachten we het initiatief van de koning af. Maar een ding is zeker. We zullen nooit toestaan dat er een federale regering komt zonder Vlaamse meerderheid.’

‘Iedereen zal zich waarschijnlijk over deze moeilijke situatie willen bezinnen. Het is daarom nu niet het moment voor grote verklaringen’, besloot De Wever. ‘Wel is het zo dat we allemaal verkozen zijn om het welzijn van alle Vlamingen te verdedigen. Ik roep dan ook alle partijen op om die opdracht te verdedigen in de periode die komt.’

‘Kiezer boos’

‘De uitslag is verrassend’, zei De Wever na zijn toespraak nog tegen de VRT. ‘We zitten niet op de dertig procent die we wilden. Dat is een klaar en duidelijk nederlaag. De mensen zijn duidelijk boos, onder meer door de vluchtelingencrisis, die we niet hadden zien aankomen. Ze hebben dat in het stemhokje laten blijken.’

‘Het is niet allemaal perfect gelopen met de Zweedse regering. We hebben onder meer de prijs betaald voor de vluchtelingencrisis en sommige pijnlijke hervormingen’, zo verklaarde De Wever de nederlaag. ‘Radicaal-rechts won overigens overal in Europa, ik zag dit dus wel voor een deel aankomen. We zijn niet weggevaagd, maar het beleid was volgens de kiezer wel onvoldoende.’

‘Geen fan van cordon’

En wat met een mogelijke samenwerking met Vlaams Belang? ‘N-VA heeft het cordon nooit onderschreven, laat dat duidelijk zijn. Ik ben geen fan van het cordon’, vervolgde De Wever. ‘Anderzijds zijn we niet voor sommige standpunten van de partij, en zijn we ook geen fan van sommige figuren binnen die partij die het in het verleden erg bruin hebben gebakken. Wel ben ik erg benieuwd om eens te horen van Vlaams Belang welke ideeën ze hebben om het land te besturen.’

De Wever: ‘De realiteit is dat Vlaanderen naar rechts wil gaan, en dat Vlaanderen Vlaams-nationaal is. Niemand kan daar omheen. Nu hebben wij als grootste partij de verantwoordelijkheid om te kijken welke soep we daarvan kunnen koken. In alle eerlijkheid moet ik zeggen dat ik daar weinig zin in heb, want het ziet er niet simpel uit.’