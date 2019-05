David Goffin mist zijn start op Roland Garros niet en gaat als een pletwals voorbij Litouwse tegenstander

David Goffin heeft zijn start op Roland Garros niet gemist. Onze landgenoot stoomde in drie korte sets (6-0, 6-2 en 6-2). Goffin treft in de tweede ronde de winnaar van de partij tussen de Serviër Kecmanovic en de Amerikaan Kudla.

Goffin begon als een wervelwind en smeerde Berankis meteen een 6-0 aan in de eerste set. De Luikenaar ging in de tweede set op hetzelfde elan door en won met 6-2. In set drie, waar hij met dezelfde cijfers aan het langste eind trok, liet hij zich niet meer verrassen.

De Luikenaar treft in de tweede ronde de Serviër Miomir Kecmanovic (ATP 83) of de Amerikaan Denis Kudla (ATP 79). In de derde ronde wacht mogelijk topper Rafael Nadal of, als er van een enorme verrassing sprake is, Kimmer Coppejans. Goffin haalde zijn beste resultaat in Parijs in 2016, toen hij er in de kwartfinales uitging tegen de Oostenrijker Dominic Thiem. Vorig jaar sneuvelde hij in de vierde ronde.