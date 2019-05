‘De bevolking is het cordon sanitaire spuugzat’, zei Tom Van Grieken in zijn overwinningsspeech. ‘Wij reiken de hand naar eenieder die wil.’

‘We’re gonna be legends/ gonna get their attention/ what we’re doing here ain’t just scary/ it’s about to be legendary’. Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken besteeg het podium voor zijn militanten op de tonen van ‘Legends’ van de Amerikaanse rockband Welshly Arms. Die leek niet toevallig gekozen: in zijn overwinningsspeech legde Van Grieken er de nadruk op dat zijn partij geen angst wil aanjagen, maar de hand wil reiken.

‘Vandaag heeft de kiezer gesproken’, zei Van Grieken. ‘Het is geen Zwarte Zondag, maar een zondag van hoop. Laat het gedaan zijn dat er twee soorten kiezers zijn. Kiezers naar wie geluisterd wordt, en naar wie niet geluisterd wordt. Wij reiken de hand naar eenieder die wil. Wij willen onze verantwoordelijkheid opnemen.’

Ook bij VTM riep Van Grieken op tot een doorbreken van het cordon sanitaire dat zijn partij uit besturen houdt. ‘De bevolking is het cordon spuugzat. Als je dit signaal van de kiezers negeert, dan ben je geen democraat.’ Voorlopig lijkt de reactie bij andere partijen mager, gaf Van Grieken nog mee. ‘Ik heb al verschillende partijvoorzitters van andere partijen gehoord, maar slechts één feliciteerde me.’

’Eigen volk eerst’

Zelf had Van Grieken dankwoorden te over. ‘Voor onze vrijwilligers en militanten, maar ook voor de vrijwilligers van alle andere partijen en iedereen die zijn best doet voor een beter Vlaanderen.’ Hij ging door met een opvallende oproep. ‘Ik vraag onze mensen om geen leedvermaak te hebben. Wij gaan niet doen wat anderen deden toen wij verloren, toen tegenstanders verklaarden dat ze het monster de keel hadden overgesneden. Ik roep onze mensen op om groots te zijn in de overwinning.’

Voor ‘grote politieke verklaringen’, achtte Van Grieken het nog te vroeg. De partijvoorzitter kondigde aan dat Vlaams Belang morgen tijdens een persconferentie een puntenprogramma zal voorstellen om naar onderhandelingen te trekken. Of Van Grieken nu kandidaat-premier was, wou VTM weten. Die vraag had Van Grieken al tijdens zijn speech weggewuifd. ‘Volgens de politieke elite in dit land ging deze campagne over wie er premier of minister-president werd. Hoe arrogant kan je zijn? Deze verkiezingen gingen over één ding: onze mensen. En die moeten op de eerste plaats staan.’

Dat bleek ook het devies op de partijbijeenkomst in Londerzeel. Daar werd ‘Eigen volk eerst’ gescandeerd – één van de slogans uit de hoogdagen van het vroegere Vlaams Blok.