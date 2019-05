Opdoffer voor Macron

In de Europese verkiezingen haalt Macron het voorlopig niet op de partij van Marine Le Pen.

(gina)

In Frankrijk is er een recordopkomst voor de Europese verkiezingen. Maar dat komt volgens de eerste schattingen die Le Soir kon inkijken, niet uit in het voordeel van President Macron. Macron had energiek campagne gevoerd en profileerde zich binnen Europa als één van de sterkhouders, onder meer via een Frans-Duitse as die de Unie nieuw élan moest brengen. Maar de kiezer beloont hem daar schijnbaar nog niet voor.

Volgens Le Soir haalt zijn Liste Renaissance zo’n 19 à 22 procent. Maar het Rassemblement National, de partij van Marine Le Pen, haalt waarschijnlijk tussen 23 en 25 procent. De jonge Jordan Bardellla is de ster van die partij binnen Europa.

De traditionele partijen zakken in Frankrijk verder weg.

Les Républicains, de rechtsconservatieve partij, haalt tot 13 procent. De socialisten lijken net de kiesdrempel van 5 procent niet te halen. Dat betekent dat ze geen Europese zetel krijgen. Maar het radicaal linkse La France Insoumise van Jean-Luc Mélenchon zou 7 à 8 procent halen, net als de groenen.

Macron heeft op zich niets verloren want zijn partij kwam bij de vorige Europese verkiezingen van 2014 niet op. Het is de voorloper van Les Républicains (de Union pour un Mouvement Populaire) die naar schatting 7 procent zou inleveren. Ook de socialisten zijn in vergelijking met 2014, toen ze nog 13,9 procent haalden, verpulverd.