Zeldzame witte panda gespot in China

In een natuurgebied in het zuidwesten van China hebben onderzoekers een zeldzaam voorkomende witte panda gefotografeerd. Het lijkt een albino te zijn van een of twee jaar oud.

De beelden van de panda zonder de kenmerkende zwart-witte vacht dateren van 20 april dit jaar. Onderzoekers hadden in het Wolong-natuurpark in de provincie Sichuan cameravallen opgesteld en zijn er zo in geslaagd het dier te fotograferen.

Li Sheng, onderzoeker aan de universiteit van Peking, vermoedt dat het om een albino gaat. ‘De ogen lijken me rood en de vacht ziet er nagenoeg wit uit. Afgaande op de beelden is het niet op te maken of het om een mannetje of een vrouwtje gaat. Het dier lijkt in ieder geval gezond en ik schat de leeftijd op een of twee jaar.’

De onderzoekers hebben extra infraroodcamera’s in het natuurgebied geplaatst om te achterhalen of de witte panda contact heeft met andere panda’s. Meer dan tachtig procent van de wilde panda’s leeft in de provincie Sichuan, de rest van de populatie leeft elders in China.